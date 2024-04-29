Banyak Kasus Viral, Sri Mulyani Minta Bea Cukai Perbaiki Layanan

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Bea Cukai (BC) perbaiki layanannya. Pada tadi malam, berbagai masalah yang muncul di masyarakat mengenai pelayanan Bea Cukai (BC) dibahas oleh Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan bahwa ia mendengar laporan penanganan kasus yang viral, seperti kasus pengiriman sepatu dan pengiriman action figure (Robotic) dan kasus pengiriman barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pada kasus pengiriman sepatu dan pengiriman action figure (Robotic) yang dikenai Bea Masuk dan Pajak telah ditemukan indikasi bahwa Perusahaan Jasa Titipan (PJT) memberitahukan harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya (Under invoicing).

“Dua kasus ini mirip yaitu terdapat keluhan mengenai pengenaan Bea Masuk dan Pajak. Dalam dua kasus ini, ditemukan indikasi bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing)," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Instagram Pribadinya, Minggu (28/4/2024).

Sri Mulyani melanjutkan bahwa oleh karena itu, petugas Bea Cukai (BC) melakukan pengoreksian untuk keperluan penghitungan Bea Masuk dan Pajaknya. Kasus ini telah terselesaikan karena telah dilakukannya pembayaran Bea Masuk dan Pajaknya, sehingga pada saat ini barang tersebut telah diterima oleh penerima barang.

Pada kasus kedua yang dibahas adalah kasus pengiriman barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Pada tanggal 18 Desember 2022, perusahaan jasa titipan (PJT) memberitahukan bahwa barang impor berupa keyboard sebanyak 20 pcs tersebut sebagai barang kiriman.