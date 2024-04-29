Banyak Kasus Viral soal Bea Cukai, Ini Reaksi Sri Mulyani

Bea Cukai Jadi Sorotan setelah Ada Beberapa Kasus Bea Masuk. (Foto: Okezone.com/Bea Cukai)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi berbagai kasus viral yang melibatkan layanan Bea Cukai. Dirinya bersama pimpinan Bea Cukai pun membahas langsung hal tersebut,

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mendengar laporan penanganan kasus yang viral.

"Pertama, tentang pengiriman sepatu dan pengiriman action figure (Robotic), dua kasus ini mirip yaitu terdapat keluhan mengenai pengenaan Bea Masuk dan Pajak," ungkap Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati, dikutip Senin (29/4/2024).

Dalam dua kasus ini, ditemukan indikasi harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing). Oleh sebab itu, petugas BC mengoreksi untuk keperluan penghitungan bea masuk dan pajaknya.

"Namun masalah ini sudah selesai karena bea masuk dan pajaknya telah dilakukan pembayaran, sehingga barangnya pun sudah diterima oleh penerima barang," tambah Sri.

Selanjutnya, terkait pengiriman barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), di mana barang impor berupa keyboard sebanyak 20 pcs tersebut sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh PJT pada tanggal 18 Desember 2022. Namun karena proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh yang bersangkutan tanpa keterangan apa pun, maka barang tersebut ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD).