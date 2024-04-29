Viral Dihujat Netizen, Anak Buah Sri Mulyani: Bea Cukai Bukan Keranjang Sampah!

TANGERANG - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menegaskan Bea Cukai bukanlah keranjang sampah yang selalu disalahkan.

Hal ini diungkapkannya merespons beberapa kasus yang viral di media sosial berkaitan dengan proses pengiriman barang dari luar negeri.

"Kalau saya boleh meminjam (perkataan) yang mulia hakim MK (Mahkamah Konstitusi) Pak Saldi Isra waktu sidang MK, MK Itu bukan keranjang sampah. Saya juga ingin mengatakan BC (Bea Cukai) itu bukan keranjang sampah, yang seolah semua hal masalah bisa dilimpahkan ke BC begitu saja. Kami paham, ini semata-mata karena ketidaktahuan publik yang perlu terus kita edukasi," kata Yustinus dalam Media Briefing Terkait Kewenangan Bea Cukai Dalam Proses Impor Barang Kiriman, Tangerang, Banten, Senin (29/4/2024).

Yustinus meminta media untuk bersama-sama mengedukasi publik agar lebih paham mengenai hal ini agar tidak terulang lagi di masa-masa mendatang.

Yustinus menekankan bahwa tidak semua barang kiriman yang sampai di Perusahaan Jasa Titipan (PJT) itu dibongkar untuk diperiksa isinya. Menurutnya, Bea Cukai juga sangat selektif dalam melihat fisik barang.

Bahkan diungkapkannya, biasanya Bea Cukai hanya melihat dan memproses kepabeanan berdasarkan dokumen yang ada. Kalaupun ada yang dibongkar, itu hanya barang yang dicurigai saja dan hanya dilakukan oleh PJT.