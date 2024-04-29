Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Dihujat Netizen, Anak Buah Sri Mulyani: Bea Cukai Bukan Keranjang Sampah!

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |15:50 WIB
Viral Dihujat Netizen, Anak Buah Sri Mulyani: Bea Cukai Bukan Keranjang Sampah!
Anak Buah Sri Mulyani: Bea Cukai Bukan Keranjang Sampah (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menegaskan Bea Cukai bukanlah keranjang sampah yang selalu disalahkan.

Hal ini diungkapkannya merespons beberapa kasus yang viral di media sosial berkaitan dengan proses pengiriman barang dari luar negeri.

"Kalau saya boleh meminjam (perkataan) yang mulia hakim MK (Mahkamah Konstitusi) Pak Saldi Isra waktu sidang MK, MK Itu bukan keranjang sampah. Saya juga ingin mengatakan BC (Bea Cukai) itu bukan keranjang sampah, yang seolah semua hal masalah bisa dilimpahkan ke BC begitu saja. Kami paham, ini semata-mata karena ketidaktahuan publik yang perlu terus kita edukasi," kata Yustinus dalam Media Briefing Terkait Kewenangan Bea Cukai Dalam Proses Impor Barang Kiriman, Tangerang, Banten, Senin (29/4/2024).

Yustinus meminta media untuk bersama-sama mengedukasi publik agar lebih paham mengenai hal ini agar tidak terulang lagi di masa-masa mendatang.

Yustinus menekankan bahwa tidak semua barang kiriman yang sampai di Perusahaan Jasa Titipan (PJT) itu dibongkar untuk diperiksa isinya. Menurutnya, Bea Cukai juga sangat selektif dalam melihat fisik barang.

Bahkan diungkapkannya, biasanya Bea Cukai hanya melihat dan memproses kepabeanan berdasarkan dokumen yang ada. Kalaupun ada yang dibongkar, itu hanya barang yang dicurigai saja dan hanya dilakukan oleh PJT.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162827/pemerinath_gagalkan_penyelundupan_pakain_bekas_impor-3LFC_large.jpg
Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Impor dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152097/barang-oaPF_large.png
Aturan Impor Barang Pindahan dari Luar Negeri, Kini Secara Online dan Begini Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152038/bea_cukai-dSM4_large.jpg
Ini Daftar Barang-Barang Pindahan dari Luar Negeri yang Dilarang Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152036/bea_cukai-kSuG_large.png
Aturan Baru, Barang Pindahan dari Luar Negeri Pejabat Negara hingga PNS Bebas Bea Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144697/jamaah_haji-z8p6_large.jpg
Barang Bawaan Jamaah Haji Bebas Bea Masuk Mulai 6 Juni 2025, Cek Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144572/penerimaan_bea_cukai-QDHS_large.jpg
Penerimaan Negara dari Barang Bawaan Penumpang Hanya Rp83 Miliar, Bea Cukai: Ini Sangat Kecil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement