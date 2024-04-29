Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Viral, Dirjen Bea Cukai Ungkap Sosok yang Buka Mainan Robot Milik Medy Renaldy

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |18:04 WIB
Jadi Viral, Dirjen Bea Cukai Ungkap Sosok yang Buka Mainan Robot Milik Medy Renaldy
Dirjen Bea Cukai Ungkap Sosok yang Buka Mainan Milik Medy (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Askolani mengungkap sosok yang membuka kemasan produk mainan milik influencer Medy Renaldy.

Askolani menegaskn, pihaknya tidak pernah membuka kemasan barang kiriman yang datang dari luar negeri.

Hal itu diungkapkannya merespons video dari salah satu influencer Medy Renaldy yang mengaku kemasan produk mainan robotnya mengalami kerusakan usai tertahan di Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Askolani menjelaskan, membuka dan menutup barang hanya dilakukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) yang dalam hal ini adalah DHL. Petugas Bea Cukai hanya memastikan bahwa barang, dokumen serta nilainya sesuai.

"Kemudian yang kami tangkap konsumen robotik masih mempertanyakan kenapa kotaknya rusak? Kalau itu teman-teman tanya ke DHL. Tadi sudah lihat ya, kita tidak berkompeten untuk membuka, menutup, dan juga bisa tanya ke DHL," katanya saat Media Briefing Terkait Kewenangan Bea Cukai Dalam Proses Impor Barang Kiriman, Tangerang, Banten, Senin (29/4/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad membenarkan bahwa memang pihaknya sebagai PJT yang membuka dan menutup kembali kemasan.

Mengenai adanya keluhan dari Medy Renaly, Ahmad menuturkan hal iotu telah ditindaklanjuti pihaknya dengan menunjukkan CCTV.

"Secara SOP itu gampang diatasi. Jadi pihak saya dengan consignee (penerima barang) itu sedang diskusi, kita sudah tunjukan CCTV kamera footage shipment di-handle terlihat proses," jelasnya.

Sebelumnya, Medy mengaku telah menerima produk mainan yang sebelumnya sempat tertahan di Bea Cukai Soekarno Hatta. Adapun mainan itu berupa robot Megatron yang bisa auto-transform, yang mana merupakan kiriman dari Robosen untuk direview.

Kendati telah mendapatkan barangnya, Medy mengaku sedih lantaran kemasan barang yang diterima dalam keadaan rusak. Bahkan terdapat solatip bertuliskan 'opened & resealed by customs' atau dibuka dan disegel kembali oleh Bea Cukai.

"Terima kasih yang sudah meramaikan kemarin. Sedikit banyaknya, itu sangat membantu saya mendapatkan paket Megatron saya. Tapi, isinya bikin saya lumayan sedih, kok bisa sampai penyok dan sobek seperti ini?" jelas Medy dalam video yang diunggahnya di instagram pribadi miliknya, dikutip MNC Portal Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162827/pemerinath_gagalkan_penyelundupan_pakain_bekas_impor-3LFC_large.jpg
Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Impor dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152097/barang-oaPF_large.png
Aturan Impor Barang Pindahan dari Luar Negeri, Kini Secara Online dan Begini Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152038/bea_cukai-dSM4_large.jpg
Ini Daftar Barang-Barang Pindahan dari Luar Negeri yang Dilarang Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152036/bea_cukai-kSuG_large.png
Aturan Baru, Barang Pindahan dari Luar Negeri Pejabat Negara hingga PNS Bebas Bea Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144697/jamaah_haji-z8p6_large.jpg
Barang Bawaan Jamaah Haji Bebas Bea Masuk Mulai 6 Juni 2025, Cek Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144572/penerimaan_bea_cukai-QDHS_large.jpg
Penerimaan Negara dari Barang Bawaan Penumpang Hanya Rp83 Miliar, Bea Cukai: Ini Sangat Kecil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement