HOME FINANCE MARKET UPDATE

Waskita (WSKT) Digugat PKPU Usai Ngutang Solar Rp4,4 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |10:48 WIB
Waskita (WSKT) Digugat PKPU Usai Ngutang Solar Rp4,4 Miliar
Waskita Digugat PKPU. (Foto: Okezone.com/Waskita)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) segera menjalani sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di PN Niaga Jakarta Pusat.

Agenda hari ini perkara permohonan PKPU terkait permintaan pelunasan utang senilai Rp4,43 miliar.

Pemohon adalah PT Diandra Kharisma Abadi. Selain pihak tersebut, dalam Permohonan PKPU 117, terdapat kreditur lain yaitu PT Tata Kurnia Pratama.

Dalam lampiran berkas diketahui pemohon merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban untuk mengirimkan minyak solar, sesuai dengan permintaan Waskita Karya.

"Bahwa atas pemesanan solar dari Termohon (Waskita), pemohon telah melakukan pengirimam minyak solar sesuai dengan lokasi tujuan dalam PO (Purchase Order)," terang kuasa hukum pemohon.

1 2
