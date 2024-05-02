Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |18:45 WIB
RI Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD
Menko Airlangga terima petajalan keanggotaan OECD (Foto: Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD Indonesia pada pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris Prancis, Kamis (2/5/2024). Prosesi ini menandakan proses lebih lanjut dari tahapan bergabungnya Indonesia di OECD.

Proses aksesi ini sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan seluruh anggota OECD. Kerja sama kedua pihak secara erat dalam proses aksesi bertujuan untuk memungkinkan kebijakan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik, sebagaimana moto OECD “Better Policies for Better Lives”.

“Dengan mewakili 80% perdagangan dan investasi dunia, keanggotaan dan standar OECD sangat penting untuk menjamin perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan. Menjadi anggota OECD memungkinkan Indonesia memperkuat komitmen konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia, untuk memajukan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tutur Menko Airlangga.

Halaman:
1 2
