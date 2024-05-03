Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjelasan Dirut Bulog soal Harga Beras Masih Mahal

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |14:09 WIB
Penjelasan Dirut Bulog soal Harga Beras Masih Mahal
Harga beras mahal meski harga gabah turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga beras masih mahal meskipun harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 15,58% dan harga gabah di tingkat penggilingan anjlok 15,20% pada April 2024.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2024 untuk kualitas premium, medium, submedium, dan pecah masing-masing mengalami kenaikan sebesar 15,76%, 15,47%, 15,12%, dan 27,87%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Merespons hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga beras di pasar ritel masih tinggi. Seperti perkiraan bila musim panen masih akan berisiko atau tidak sebaik yang diharapkan.

“Mungkin semua pedagang juga memiliki pengetahuan yang semakin terbuka, dia bisa melihat proyeksi ke depan kira-kira seperti apa,” ujar Bayu saat ditemui wartawan di kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2024).

“Itu saya kira satu faktor ya, kalau kita sekarang bisa memperkirakan bahwa pada musim yang akan datang mungkin panen tidak sebaik yang diharapkan atau berisiko tidak sebaik yang diharapkan, berarti pedagang juga tahu,” paparnya.

Gesekan geopolitik global hingga menguatnya USD terhadap nilai tukar rupiah pun membuat sejumlah harga komoditas di dalam negeri bergejolak naik, termasuk beras.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090813/bulog-langsung-di-bawah-prabowo-bakal-ada-phk-rU7FWmfKQz.jpg
Bulog Langsung di Bawah Prabowo, Bakal Ada PHK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090782/bulog-bakal-kelola-anggaran-jumbo-usai-jadi-lembaga-di-bawah-prabowo-FAOzN6m8wK.jpg
Bulog Bakal Kelola Anggaran Jumbo Usai Jadi Lembaga di Bawah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/320/3090776/bulog-resmi-tak-lagi-berstatus-perum-tapi-lembaga-khusus-di-bawah-prabowo-K5BDRq7aUS.jpg
Bulog Resmi Tak Lagi Berstatus Perum tapi Lembaga Khusus di Bawah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089858/bukan-bumn-lagi-bulog-langsung-di-bawah-presiden-prabowo-BwQxiEpHYY.jpg
Bukan BUMN Lagi, Bulog Langsung di Bawah Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3082974/bukan-bumn-kini-bulog-jadi-lembaga-langsung-di-bawah-presiden-lFpFP7F0aW.jpg
Bukan BUMN, Kini Bulog Jadi Lembaga Langsung di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062246/baru-diangkat-erick-thohir-dirut-wadirut-bulog-langsung-gelar-rapat-bareng-dpr-ynnrvEjyyL.jpg
Baru Diangkat Erick Thohir, Dirut-Wadirut Bulog Langsung Gelar Rapat Bareng DPR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement