Perbandingan Gaji Marselino Ferdinan dan Nathan Tjoe-A-On

JAKARTA – Perbandingan gaji Marselino Ferdinan dan Nathan Tjoe-A-On. Setelah pertandingan melawan Irak pada U-23 kemarin, kedua pemain timnas ini menjadi perbincangan hangat oleh warganet.

Usai kalah 2-1 dari Irak pada pertandingan yang diadakan pada 2 Mei 2024, kedua pemain timnas ini menjadi topik perbincangan oleh netizen. Hal tersebut terlihat dari respons warganet di sosial media X yang menilai Marselino adalah pemain yang egois sedangkan Nathan disebut sebagai tulang punggung tim.

Tak sedikit warganet yang penasaran dengan gaji yang diterima oleh kedua pemain tersebut. Lalu berapa gaji yang mereka terima? Sayangnya belum ada informasi yang mengungkapkan besaran pasti dari nominal gaji yang mereka terima. Namun, harga pasaran mereka berdua kian bertambah setiap tahunnya.

Berikut Perbandingan Gaji Marselino Ferdinan dan Nathan Tjoe-A-On hasil penelusuran tim Okezone, Jumat (3/5/2024):

Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan merupakan pemain timnas Indonesia yang berada di posisi gelandang. Dilansir dari Transfermarkt, tahun 2021 nilai pasar dari Marselino sebesar Rp1,3 miliar saat ia masih di Persebaya. Harga pasarnya kemudian meningkat di tahun setelahnya, hingga mencapai Rp3,04 miliar.

Harga pasar Marselino semakin meningkat drastis mencapai Rp5,21 miliar pada bulan Juni 2023 usai tampil apik bersama timnas Indonesia.