Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Negara yang Tidak Senang Indonesia Bangun Perusahaan Semikonduktor

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |18:43 WIB
Ada Negara yang Tidak Senang Indonesia Bangun Perusahaan Semikonduktor
Airlangga sebut ada negara yang tidak suka jika Indonesia membangun perusahaan semikonduktor (Foto: Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Ada negara yang tidak senang Indonesia membangun perusahaan semikonduktor. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Malaysia dan Singapura tidak senang jika Indonesia membangun perusahaan semikonduktor.

Dia menjelaskan hal itu akhirnya membuat keributan, hanya sebagai upaya penjegalan agar Indonesia tidak mendirikan pabrik semikonduktor sendiri untuk menjadi produsen berbagai kebutuhan barang elektronik.

"Singapura, Malaysia tidak senang, makanya dibuat ribut terus sama NGO-NGO, supaya Indonesia tidak masuk di industri semikonduktor. jadi itu realitas," ujar Airlangga dalam seminar Ekonomi di Sekolah Kolese Kanisius Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024).

Menko Airlangga menjelaskan saat ini pemerintah tengah menyiapkan untuk pembangunan pabrik semikonduktor dengan mengandalkan investasi dari Amerika Serikat hingga China yang akan masuk ke Indonesia. Sebab menurutnya, pembangunan pabrik semikonduktor memerlukan investasi yang tidak murah.

"Indonesia sudah menjadi 7 negara yang dipersiapkan untuk semikonduktor oleh AS, dari China dan kita akan buat integrasi di pulau rempang dengan investasi USD12 miliar," sambungnya.

Meski demikian, Menko Airlangga mengungkapkan tantangan yang dihadapi untuk membangun pabrik semikonduktor di Indonesia masih menyangkut soal Sumber Daya Manusia. Kedepan Indonesia masih perlu cukup banyak SDM di bidang mikroelektronik dan megatronik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904/uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851/menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement