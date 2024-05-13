Bank Sampoerna Raup Laba Rp26,3 Miliar di Kuartal I-2024, Naik 43%

JAKARTA - Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) meraih laba bersih senilai Rp26,3 miliar pada kuartal pertama tahun 2024. Hal ini meningkat 43% dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis Bank Sampoerna Henky Suryaputra mengatakan, fungsi intermediasi Bank Sampoerna yang berjalan baik juga didukung dengan pendapatan operasional non-bunga yang juga terus berkembang sehingga mendukung pertumbuhan laba Bank Sampoerna.

“Melalui layanan di cabang dan terutama lewat layanan digital, termasuk layanan virtual account, setiap harinya kami memfasilitasi hampir 100 ribu transaksi. Volume transaksi yang terjadi juga cukup signifikan, pada kuartal pertama tahun ini saja, volume transaksi yang kami fasilitasi mencapai lebih dari Rp 40 triliun,” ujar Henky dalam keterangan resminya, Senin (13/5/2024).

Kinerja keuangan Bank Sampoerna yang baik tentunya dicapai tanpa mengabaikan kehati-hatian dan terus ditopang oleh struktur keuangan yang sehat.

“Mengantisipasi adanya kemungkinan kesulitan yang dihadapi debitur pada beberapa kuartal ke depan, pada kuartal pertama tahun 2024 ini Bank Sampoerna meningkatkan beban penyisihan penurunan nilai kredit hingga 35% menjadi Rp75 miliar,” ungkap Henky.