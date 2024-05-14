Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Pilihan Hari Ini saat IHSG Menguat Terbatas

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |09:01 WIB
Saham Pilihan Hari Ini saat IHSG Menguat Terbatas
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pilihan saham pada perdagangan hari ini saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat terbatas. IHSG diprediksi menguat terbatas pada rentang 7.045 hingga 7.128, dengan support di 7.000.

“Para pelaku pasar diperkirakan lebih berhati-hati dalam mengambil posisi mengantisipasi data inflasi Amerika Serikat (AS) yang segera rilis,” tulis Mirae Asset Sekuritas dalam risetnya, Selasa (14/5/2024).

Adapun, IHSG ditutup menguat 0,15% pada perdagangan Senin (13/5/2024) kemarin. Sektor energi dan keuangan menjadi penggerak indeks dengan saham-saham seperti PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Investor asing tercatat melakukan penjualan bersih senilai Rp776 miliar dengan porsi net sell terbesar pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), BBCA, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/278/3016996/ihsg-hari-ini-berpotensi-bertahan-di-level-7-000-cyTzw22kKb.jpeg
IHSG Hari Ini Berpotensi Bertahan di Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/278/3016813/ihsg-menguat-ke-7-036-pada-akhir-perdagangan-CiezgSyGFY.jfif
IHSG Menguat ke 7.036 pada Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/278/3016241/ihsg-pekan-depan-diprediksi-fluktuatif-pada-level-6-900-7-000-ZrCCtlgEta.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Fluktuatif pada Level 6.900-7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3016043/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-tapi-transaksi-harian-naik-Qb92c4zKBs.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok tapi Transaksi Harian Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3016029/ihsg-pekan-depan-diproyeksi-melemah-ke-level-6-860-NepwpvbV8I.jpeg
IHSG Pekan Depan Diproyeksi Melemah ke Level 6.860
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3015998/deretan-saham-paling-anjlok-pekan-ini-Q3IX6hSsCr.jpeg
Deretan Saham Paling Anjlok Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement