Saham Pilihan Hari Ini saat IHSG Menguat Terbatas

JAKARTA – Pilihan saham pada perdagangan hari ini saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat terbatas. IHSG diprediksi menguat terbatas pada rentang 7.045 hingga 7.128, dengan support di 7.000.

“Para pelaku pasar diperkirakan lebih berhati-hati dalam mengambil posisi mengantisipasi data inflasi Amerika Serikat (AS) yang segera rilis,” tulis Mirae Asset Sekuritas dalam risetnya, Selasa (14/5/2024).

Adapun, IHSG ditutup menguat 0,15% pada perdagangan Senin (13/5/2024) kemarin. Sektor energi dan keuangan menjadi penggerak indeks dengan saham-saham seperti PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Investor asing tercatat melakukan penjualan bersih senilai Rp776 miliar dengan porsi net sell terbesar pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), BBCA, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).