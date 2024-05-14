IHSG Dibuka Melemah Tipis ke Level 7.095

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka melemah tipis pada perdagangan Selasa (14/5/2024). IHSG hari ini dibuka koreksi tipis 0,05% ke level 7.095,52.

Tak bertahan lama, indeks langsung rebound beberapa detik setelahnya sebesar 0,19%, sekaligus kembali masuk area psikologi 7.112,54.

Sebanyak 165 saham menguat, 88 saham turun, sementara 203 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp311,12 miliar dari net-volume 305,99 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,16% di 896,96, indeks JII koreksi 0,80% di 520,30, indeks MNC36 melemah 0,04% di 339,79, dan IDX30 tumbuh 0,03% di 453,82.

Sektor yang tumbuh antara lain bahan baku 0,26%, keuangan 0,45%, kesehatan 0,01%, infrastrutur 0,90%, konsumer nonsikikal 0,38%, properti 0,37%, teknologi 0,03%, dan teknologi 0,03%. Sedangkan sisanya di zona merah.