Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah Tipis ke Level 7.095

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |09:25 WIB
IHSG Dibuka Melemah Tipis ke Level 7.095
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka melemah tipis pada perdagangan Selasa (14/5/2024). IHSG hari ini dibuka koreksi tipis 0,05% ke level 7.095,52.

Tak bertahan lama, indeks langsung rebound beberapa detik setelahnya sebesar 0,19%, sekaligus kembali masuk area psikologi 7.112,54.

Sebanyak 165 saham menguat, 88 saham turun, sementara 203 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp311,12 miliar dari net-volume 305,99 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,16% di 896,96, indeks JII koreksi 0,80% di 520,30, indeks MNC36 melemah 0,04% di 339,79, dan IDX30 tumbuh 0,03% di 453,82.

Sektor yang tumbuh antara lain bahan baku 0,26%, keuangan 0,45%, kesehatan 0,01%, infrastrutur 0,90%, konsumer nonsikikal 0,38%, properti 0,37%, teknologi 0,03%, dan teknologi 0,03%. Sedangkan sisanya di zona merah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/278/3016996/ihsg-hari-ini-berpotensi-bertahan-di-level-7-000-cyTzw22kKb.jpeg
IHSG Hari Ini Berpotensi Bertahan di Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/278/3016813/ihsg-menguat-ke-7-036-pada-akhir-perdagangan-CiezgSyGFY.jfif
IHSG Menguat ke 7.036 pada Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/278/3016241/ihsg-pekan-depan-diprediksi-fluktuatif-pada-level-6-900-7-000-ZrCCtlgEta.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Fluktuatif pada Level 6.900-7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3016043/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-tapi-transaksi-harian-naik-Qb92c4zKBs.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok tapi Transaksi Harian Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3016029/ihsg-pekan-depan-diproyeksi-melemah-ke-level-6-860-NepwpvbV8I.jpeg
IHSG Pekan Depan Diproyeksi Melemah ke Level 6.860
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3015998/deretan-saham-paling-anjlok-pekan-ini-Q3IX6hSsCr.jpeg
Deretan Saham Paling Anjlok Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement