Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Progres Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap 1 Capai 35,8%, Rampung November 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |11:42 WIB
Progres Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap 1 Capai 35,8%, Rampung November 2024
Ilustrasi Jalan Tol (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB) menyatakan progres konstruksi Tol Probolinggo - Banyuwangi tahap 1 mencapai 35,84% per akhir April lalu.

Pembangunan Tahap I merupakan pembangunan dari Probolinggo sampai dengan Besuki yang terbagi atas 3 Paket Pekerjaan Konstruksi yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki). Ruas tersebut ditargetkan rampung pada bulan November 2024 mendatang.

Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi Adi Prasetyanto mengatakan, untuk pembebasan lahan, PT JPB mencatat hingga April 2024 progresnya telah mencapai 97,10%. Sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo-Besuki.

"Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,78 KM terbagi menjadi dua Tahap Pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 KM, dan Tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 126,10 KM," ujar Adi dalam keterangan resminya, Jumat (17/5/2024).

Adi menyebutkan jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan konstruksi untuk pembangunan Tahap I Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Ruas Probolinggo-Besuki ditargetkan dapat selesai pada November 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement