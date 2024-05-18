Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Ajarkan Anak Menabung Sejak Dini, Bisa Buka Tabungan Pelajar

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |18:01 WIB
Tips Ajarkan Anak Menabung Sejak Dini, Bisa Buka Tabungan Pelajar
Tips mengajarkan anak menabung (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menabung merupakan kebiasaan yang baik dan seharusnya mulai diterapkan sejak dini. Untuk mendukung kebiasaan menabung bagi anak, tentunya banyak berbagai lembaga keuangan yang menyediakan produk tabungan khusus, termasuk tabungan pelajar.

Salah satu tabungan pelajar yang dapat digunakan adalah Simpanan Pelajar atau SimPel. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa simpanan pelajar (SimPel) dan SimPel iB merupakan tabungan yang diperuntukan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (RA, MI, MTS, MA)/sederajat.

Setoran awal tabungan SimPel hanya Rp1.000 untuk bank Syariah dan untuk bank konvensional dikenakan Rp5.000. Tabungan SimPel ini juga membebaskan biaya administrasi setiap bulannya.

Lebih lanjut, tabungan SimPel diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan yang mudah dan sederhana. Fitur dalam tabungan tersebut juga disajikan secara menarik yang berfungsi sebagai pendorong untuk menanamkan budaya menabung sejak dini.

Melansir Instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sabtu (18/5/2024), berikut manfaat tabungan Simpanan Pelajar (SimPel):

Bagi Orang Tua, manfaat tabungan SimPel bagi orang tua tentunya dapat digunakan untuk mengontrol keuangan anak, orang tua juga dapat mengantisipasi kebutuhan anak di masa depan, serta dapat digunakan sebagai simpanan dana darurat bagi anak.

Bagi Anak, manfaat tabungan ini menjadikan anak lebih menghargai uang, belajar cara hidup hemat dan sederhana serta dapat melatih anak dalam mengelola keuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement