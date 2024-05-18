Tips Ajarkan Anak Menabung Sejak Dini, Bisa Buka Tabungan Pelajar

JAKARTA - Menabung merupakan kebiasaan yang baik dan seharusnya mulai diterapkan sejak dini. Untuk mendukung kebiasaan menabung bagi anak, tentunya banyak berbagai lembaga keuangan yang menyediakan produk tabungan khusus, termasuk tabungan pelajar.

Salah satu tabungan pelajar yang dapat digunakan adalah Simpanan Pelajar atau SimPel. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa simpanan pelajar (SimPel) dan SimPel iB merupakan tabungan yang diperuntukan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (RA, MI, MTS, MA)/sederajat.

Setoran awal tabungan SimPel hanya Rp1.000 untuk bank Syariah dan untuk bank konvensional dikenakan Rp5.000. Tabungan SimPel ini juga membebaskan biaya administrasi setiap bulannya.

Lebih lanjut, tabungan SimPel diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan yang mudah dan sederhana. Fitur dalam tabungan tersebut juga disajikan secara menarik yang berfungsi sebagai pendorong untuk menanamkan budaya menabung sejak dini.

Melansir Instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sabtu (18/5/2024), berikut manfaat tabungan Simpanan Pelajar (SimPel):

Bagi Orang Tua, manfaat tabungan SimPel bagi orang tua tentunya dapat digunakan untuk mengontrol keuangan anak, orang tua juga dapat mengantisipasi kebutuhan anak di masa depan, serta dapat digunakan sebagai simpanan dana darurat bagi anak.

Bagi Anak, manfaat tabungan ini menjadikan anak lebih menghargai uang, belajar cara hidup hemat dan sederhana serta dapat melatih anak dalam mengelola keuangan.