Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Larangan Pembatasan Barang Impor Direvisi, Ini Isinya

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |05:27 WIB
Aturan Larangan Pembatasan Barang Impor Direvisi, Ini Isinya
Aturan larangan pembatasan barang impor (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai larangan pembatasan (lartas) barang impor direvisi.

Revisi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul karena pengetatan impor dan penambahan perizinan impor berupa peraturan teknis (pertek).

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 mengenai larangan pembatasan (lartas) barang impor direvisi menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Dengan Permendag 8/2024, dilakukan sejumlah relaksasi perizinan impor.

“Dari rapat internal di Istana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk merevisi Permendag 36/2023. Menindaklanjuti hasil rapin, telah ditetapkan Permendag 8/2024,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (18/5/2024).

Sejak diberlakukan pada 10 Maret 2024, terjadi penumpukan kontainer akibat belum terbitnya Persetujuan Impor (PI) dan pertek untuk sejumlah komoditas. Jumlah kontainer tertahan mencapai 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160359/prabowo-vPlT_large.jpg
Prabowo Perintahkan Stop Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157448/mendag-an15_large.png
Mendag Khawatir Produk Impor Bakal Banjiri Pasar RI Imbas Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156622/barang_impor-EW7p_large.jpg
Tak Semua Produk AS Masuk Indonesia Bebas Tarif Nol Persen, Barang Ini Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155823/prabowo-EBOF_large.jpg
Tarif Impor RI Jadi 19%, Hasil Negosiasi Prabowo dan Trump 17 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151670/impor_indonesia-FJfW_large.jpg
Naik 4,14 Persen, Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/320/3151454/menko_airlangga-PZeh_large.png
Permendag Nomor 8/2024 Resmi Dicabut! Aturan Impor Baru Berlaku 2 Bulan Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement