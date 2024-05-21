RI Tawarkan 113 Proyek Air Rp150 Triliun di World Water Forum ke-10

JAKARTA - Kementerian PUPR menawarkan 113 proyek di sumber daya air senilai USD9,4 miliar atau setara Rp150 triliun pada acara World Water Forum ke- 10 yang diselenggarakan di Bali.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan proyek-proyek tersebut merupakan daftar proyek yang potensial melalui pembiayaan bersama di luar anggaran pemerintah. Tujuan utama dari proyek tersebut menyangkut penyediaan air bagi masyarakat, hingga pengelolaan limbah domestik.

"Salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara," ujar Menteri Basuki dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (21/5/2024).

Lebih lanjut, Menteri Basuki menjelaskan di Indonesia sendiri proyek tersebut diincar misalnya untuk pemenuhan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga serta pengolahan air limbah domestik untuk 300 ribu rumah tangga.

"Sebanyak 113 proyek senilai USD9,4 miliar, antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga,dan proyek pengelolaan air limbah domestik bagi 300 ribu rumah tangga," sambungnya.