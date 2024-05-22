Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji Rp4,3 Juta per Bulan, Biduan Nayunda Jadi Honorer Kementan Titipan SYL

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |05:03 WIB
Gaji Rp4,3 Juta per Bulan, Biduan Nayunda Jadi Honorer Kementan Titipan SYL
Biduan Jadi Tenaga Honorer Kementan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Biduan dangdut Nayunda Nabila mendapatkan gaji Rp4,3 juta per bulannya. Nayunda bekerja sebagai tenaga honorer Kementerian Pertanian (Kementan) titipan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) Wisnu Haryana menyampaikan biduan dangdut Nayunda diangkat sebagai pegawai honorer Kementan titipan dengan gaji bulanan sebesar Rp4,3 juta.

Wisnu menjelaskan bahwasannya Badan Karantina diberi arahan untuk membayar honor kepada Nayunda, meskipun Ia adalah asisten dari anak SYL, Indira Chunda Thita.

"Saksi tahu yang bernama, ada pegawai Kementan honorer yang juga dititipkan oleh Pak Yasin Limpo maupun keluarganya di Kementan?," tanya Jaksa di ruang sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa SYL dan dua anak buahnya.

"Oh, ada pak," ujar Wisnu yang menjadi saksi.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
