Bangun Infrastruktur Air, Luhut: Butuh Pembiayaan dan Kepercayaan Investor

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Indonesia butuh kepercayaan investor untuk membangun infrastruktur air yang baik.

Menurutnya, kepercayaan investor bakal semakin kuat apabila Indonesia berhasil membangun kemitraan yang kuat. Karena itu, diperlukan strategi jitu untuk mencapai target tersebut.

“Kita memerlukan pembiayaan inovatif dan kemitraan kolaboratif untuk menciptakan kepercayaan investor dan mengembangkan infrastruktur air yang tangguh,” ujar Luhut melalui keterangan pers, Kamis (23/5/2024).

Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah saat ini dengan meresmikan Sekretariat G20 Global Blended Finance Alliance (GBFA) for Global South Collaboration.

GBFA mendorong kesejahteraan bersama dan menjembatani kesenjangan antara pendanaan dan program perubahan iklim. Hal itu mencakup strategi pengurangan risiko untuk memperkuat keberlanjutan air.

"Roadmap Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang baru diluncurkan mencakup strategi pengurangan risiko untuk memperkuat keberlanjutan air," paparnya.