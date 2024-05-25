Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sirkuit Mandalika Dibangun dari Pajak Rakyat

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |19:06 WIB
Sirkuit Mandalika Dibangun dari Pajak Rakyat
Sirkuit Mandalika Dibangun dengan Pajak Rakyat. (Foto; Okezone.com/Motogp)
A
A
A

JAKARTA - Sirkuit Mandalika adalah salah satu infrastruktur yang dibuat menggunakan pajak yang dikelola negara. Sirkuit ini dibangun menggunakan pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara.

Sehingga pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan.

Dari pajak yang telah dibayarkan akan dimanfaatkan untuk keperluan negara. Salah satu manfaat dari pajak yang telah ada yaitu Sirkuit Mandalika.

Sirkuit Mandalika berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau dikenal dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yaitu Sirkuit Mandalika.

Dikutip dari postingan instagram Ditjenpajakri, Sabtu (25/5/2024). Sirkuit Mandalika dibangun dari berbagai sumber pendanaan, termasuk APBN. Sekitar Rp1,3 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti track balap dan fasilitas pendukung, melalui skema Penyertaan Modal Negara.

Sirkuit Mandalika digunakan untuk menggelar event balap internasional yaitu motoGP dengan panjang lintasan 4,31 KM.

Sirkuit yang memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit ini diresmikan pada tanggal 12 November 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Sirkuit ini terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/470/3186962/infrastruktur-bryz_large.jpg
Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement