Mengenal Sorgum, Makanan Para Raja Sebelum Digantikan Beras

JAKARTA - Sebagian besar masyarakat mungkin masih asing dengan pangan bernama sorgum. Di mana sorgum adalah tanaman serealia yang berasal dari Afrika Timur.

Tanaman ini cukup populer sebagai sumber pangan alternatif di Indonesia dan daerah tropis lainnya. Sorgum memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan berpotensi sebagai pengganti beras.

Biji sorgum berbentuk bulat, ukuran kecil, dan warna agak kecoklatan. Diketahui, sorgum merupakan makanan pokok raja-raja terdahulu sebelum popularitasnya tergantikan oleh beras.

Menurut John Hendra, Ketua Pokja Pangan Lokal Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA, sorgum memiliki sejarah panjang dan gemilang di tanah air. Sorgum telah menjadi makanan pokok di berbagai kerajaan Nusantara sejak abad ke-5.

Bukti arkeologi dan prasasti kuno, salah satunya di relief Candi Borobudur menunjukkan bahwa sorgum dibudidayakan dan diolah menjadi berbagai hidangan lezat untuk jamuan para raja dan bangsawan.