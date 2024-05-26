156.347 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Panjang

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 156.347 kendaraan kembali ke Jabotabek usai libur panjang Hari Raya Waisak atau Sabtu (25/5/2024). Volume kendaraan itu naik 6,52 persen dibandingkan lalin normal.

Marketing & Communication Department Head Jasa Marga, Faiza Riani menyebut, volume kendaraan tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat gerbang tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

Menurutnya, jumlah kendaraan yang kembali ke Jabotabek lebih tinggi dibandingkan dengan lalin yang meninggalkan Jabotabek pada H+2 Waisak 2024.

“Untuk lalin meninggalkan Jabotabek di empat gerbang tol utama pada H+2 tersebut sebanyak 145.975 kendaraan, lebih rendah 11,15 persen dari lalu lintas normal,” ujar Faiza, Minggu (26/5/2024).

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari ketiga arah mayoritas atau sebanyak 76.504 kendaraan (48,93 persen) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 40.610 kendaraan (25,97 persen) dari arah Selatan (Puncak) dan 39.233 kendaraan (25,09 persen) dari arah Barat (Merak).