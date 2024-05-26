100.000 Tiket Kereta Whoosh Ludes Terjual pada Libur Panjang Waisak

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memcatat penjualan tiket Kereta Cepat Whoosh sebesar 100.000 selama libur panjang (long weekend) perayaan Waisak 2024. Jumlah tiket diperkirakan masih akan bertambah, seiring penjualan masih berlangsung saat ini.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan, selama periode libur panjang ini, jumlah penumpang tertinggi terjadi pada Rabu (22/5/2024) dengan total mencapai 21.267 penumpang.

Sementara, Stasiun Halim menjadi stasiun paling ramai dengan keberangkatan tertinggi per hari mencapai 13.500 penumpang. Sebanyak 80 persen penumpang Whoosh dari Stasiun Halim turun di Stasiun Padalarang dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KA Feeder.

“Pada momen tersebut, dari 24 jadwal keberangkatan, sebanyak 21 jadwal sejak pukul 06.40 hingga 18.50 seluruhnya habis terjual,” ujar Eva, Minggu (26/5/2024).

Untuk Minggu (26/5/2024) volume penumpang masih mengalami lonjakan, hanya saja penumpang Whoosh untuk hari ini lebih banyak menggunakan kereta dengan keberangkatan dari wilayah Bandung menuju Jakarta.