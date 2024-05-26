Viral! Pekerja Proyek Beri Makan Para Penjaga Hutan Halmahera

JAKARTA - Viral di sosial media sebuah video penjaga hutan suku togutil yang menghampiri pekerja proyek di Maluku Utara. Mereka disambut hangat oleh para pekerja proyek di sana.

Sebuah video yang diunggah oleh @Mancing041 di tiktok viral di sosial media. Video tersebut memperlihatkan seorang pria asal suku Togutil bersama dua orang putrinya menghampiri pekerja proyek. Alih-alih takut kepada mereka, para pekerja proyek menyambut dengan hangat kedatangan ketiga orang tersebut dan mengajak mereka masuk ke tenda untuk memberikan makanan.

Netizen kemudian memadati unggahan tersebut dengan berbagai macam komentar. Hal yang paling utama disorot oleh netizen adalah mereka merasa kasihan dengan para suku Togutil karena tempat mereka tinggal digusur oleh para pendatang.

“Tempat nya di gundulin kasian sukunya terganggu,” tulis @dam.huri03.

“Kasian mereka ingin hidup damai dengan lingkungannya kenapa malah dirusak,” tulis @ratnathea12