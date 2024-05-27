29 Tahun Perjalanan, Telkomsel Berkomitmen untuk Maju Berkontribusi Bagi Indonesia

JAKARTA – Dalam memperingati 29 Tahun perjalanannya, Telkomsel mengusung semangat untuk Maju Serentak Berikan Dampak. Telkomsel senantiasa terus hadir mendampingi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik bagi setiap orang melalui ragam inisiatif, inovasi, dan aksi nyata yang dapat memperkuat inklusi digital nasional, sehingga membuka peluang kemajuan bangsa.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan, “Saya bersama segenap manajemen dan karyawan Telkomsel memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pelanggan setia kami dan seluruh stakeholder yang telah menjadi bagian integral dari perjalanan Telkomsel selama 29 tahun ini."

Memperingati usia yang ke-29 tahun, lanjutnya, Telkomsel akan terus maju dan bertumbuh dengan memperkuat komitmennya yang sejalan dengan visi baru Perusahaan untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di regional dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing tinggi untuk membuat hari ini menjadi lebih baik dan menciptakan masa depan yang gemilang.

"Untuk mencapai hal tersebut, kami menjalankan misi baru dengan berupaya untuk dapat menyediakan konektivitas, layanan dan solusi yang inovatif dan unggul bagi semua orang setiap rumah dan kegiatan usaha untuk membuka semua peluang," ucapnya.

"Visi dan misi baru ini akan menjadi komitmen Perusahaan untuk terus melangkah maju memberikan kontribusi nyata sehingga terus menjadi mitra terpercaya masyarakat dan bangsa," tuturnya.

Selama 29 tahun, Telkomsel telah secara konsisten menyediakan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur jaringan broadband terdepan yang merata dan setara, menghadirkan jaringan 5G pertama dan terluas di Indonesia yang mencakup lebih dari 53 kota/kabupaten, dan telah dimanfaatkan dalam mendukung beberapa sektor seperti robotic telesurgery, marine mobile, warehouse management dan smart mining.

Telkomsel juga menjadi yang pertama menghadirkan jaringan 4G di Kapal PELNI, kemudian menjadi salah satu pendiri Autonomous Networks di dunia yang telah diimplementasikan di Indonesia, sehingga jaringan dapat mendeteksi, mendiagnosis, mengoptimalkan, dan memulihkan fungsi secara mandiri dan otomatis dengan lebih cepat.

Telkomsel saat ini memiliki 257.300 BTS yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Dengan seluruh kapabilitas tersebut, Telkomsel telah meraih berbagai penghargaan, termasuk Best Mobile Network selama 5 kali berturut dan Best Mobile Coverage serta Fastest Mobile Network dari Ookla® Speedtest Awards™ 2023.

Segmen Bisnis digital telah menjadi penggerak utama transformasi Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan dimana pertumbuhan data dan layanan digital telah mencatat kinerja positif di kuartal satu tahun 2024 dengan tumbuh sebesar 8,6 persen YoY dan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan menjadi 89,9 persen dari 84,4 persen tahun lalu.

Oleh karena itu, menyadari dinamika industri telekomunikasi yang kian berkembang, Telkomsel terus beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi berbagai tantangan dengan bertransformasi ke arah bisnis digital baik untuk segmen Business-to-Business (B2B) maupun Business-to-Consumer (B2C).

Di segmen B2C, Telkomsel secara konsisten menyajikan solusi produk dan layanan digital yang memberikan nilai tambah dan berorientasi pada pelanggan, seperti mengintegrasikan layanan IndiHome ke dalam jaringan Telkomsel, menghadirkan layanan Fixed Mobile Convergence (FMC), dan meluncurkan produk Telkomsel One.