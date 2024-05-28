Advertisement
HOME FINANCE

Jadi Tuan Rumah ASCOPE, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi ASEAN

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |07:34 WIB
Jadi Tuan Rumah ASCOPE, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi ASEAN
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan sambutannya dalam opening ASCOPE 8th Mid-Year Task Force Meeting 2024 di Bali, Senin (27/5/2024). (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

BALI – Dalam rangka memperkuat konektivitas dan ketahahan energi regional, Pertamina terus mendorong berbagai upaya strategis dengan melakukan kolaborasi antar negara-negara ASEAN, salah satunya dengan berperan aktif di ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE).

Peranan Pertamina tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan gelaran ASCOPE 8th Mid-Year Task Force Meeting 2024 yang berlangsung di Bali, 27-30 Mei 2024.

ASCOPE merupakan organisasi yang beranggotakan national oil company dari seluruh negara anggota ASEAN dimana peran utamanya adalah sebagai hub industri migas di kawasan Asia Tenggara.

Setiap tahunnya ASCOPE menggelar rapat bersama yang dihadiri oleh seluruh anggota dan tahun ini Indonesia, melalui Pertamina, berkesempatan menjadi tuan rumah.

Pada pembukaan gelaran ASCOPE 8th Mid-Year Task Force Meeting 2024 yang mengusung tema “Enhancing ASEAN Energy Connectivity and Resilience” Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan, tantangan sektor energi di ASEAN sangat dipengaruhi oleh pesatnya perubahan lanskap energi global, kemajuan teknologi, perubahan dinamika pasar, ketegangan geopolitik, dan isu perubahan iklim.

“Dalam menghadapi kompleksitas ini, diperlukan kolaborasi, kerja sama, dan pertukaran ide untuk mencari solusi yang akan mendorong industri energi terus tumbuh secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Nicke.

Halaman:
1 2 3
