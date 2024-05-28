Bos OJK: Gerakan Bangga Buatan Indonesia Jadi Tumpuan Kekuatan Ekonomi

JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan UMKM dan pariwisata Indonesia. Berbagai upaya untuk menaikkan kelas UMKM dan pariwisata, salah satunya melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan Mahendra Siregar berharap gerakan BBI dan BBWI bukan hanya sebagai slogan semata, namun menjadi tumpuan ekonomi Indonesia lebih jauh di depan.

“Melalui program dan kegiatan yang terintegrasi, kami yakin bahwa BBI BBWI ini bukan lagi hanya menjadi slogan, tapi menjadi tumpuan kekuatan perekonomian kita ke depan lebih lanjut lagi,” jelas Mahendra, Selasa (28/4/2024).

Untuk diketahui, gernas BBI merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan memberdayakan para pelaku usaha UMKM. Bentuk dukungan lain pemerintah kepada pelaku usaha UMKM adalah melalui kebijakan lainnya saling terkait dan komprehensif yaitu, melalui: bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, Kredit Usaha Rakyat, Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja.

BACA JUGA: UMKM hingga Kegiatan Olahraga Meriahkan JIS Sport Festival

Sementara itu BBWI adalah bentuk inisiatif dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata dalam negeri. BBWI menyediakan beraneka ragam paket wisata menarik, mulai dari penawaran istimewa untuk menginap dan bersantap di hotel mewah sampai penerbangan antar pulau dengan harga terjangkau.

Perhelatan yang berlangsung pada 26 Mei 2024 ini menarik antusias berbagai pihak di antaranya adalah nasabah BUMN PNM Mekaar. Aminah dan Sri Indrawati turut meramaikan acara yang berlokasi di Lapangan DPRD Sumsel ini dengan menampilkan produk usaha yang telah mereka rintis bertahun-tahun.

Di sudut pameran produk UMKM, Aminah menjajakan hidangan pempek hasil olahan tangannya.