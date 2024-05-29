Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Group Raih 2 Penghargaan di TOP CSR Awards 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |21:10 WIB
MNC Group Raih 2 Penghargaan di TOP CSR Awards 2024
MNC Group Raih 2 Penghargaan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Group yang merupakan grup investasi dengan 4 bisnis meraih TOP CSR Awards 2024 yang digelar oleh Majalah Top Business dengan tema CSR & ESG Innovation Programs for Sustainable Business Growth.

Digelar pada Hotel Raffles Jakarta pada Rabu (29/5/2024), MNC Group melalui MNC Peduli mendapatkan penghargaan sebagai TOP CSR Awards 2024 # Star 5 dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. meraih Top Leader on CSR Commitment 2024.

Ketua Penyelenggara TOP CSR Awards 2024 dan juga Pemimpin Redaksi Majalah Top Business M. Lutfi Handayani menjelaskan bahwa penghargaan digelar untuk mendorong perusahaan di Indonesia agar terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan program CSR sehingga dapat mendukung strategi pertumbuhan bisnis perusahaan yang berkelanjutan.

“Kegiatan TOP CSR Awards telah diselenggarakan sejak tahun 2017. Kegiatan TOP CSR Awards ini adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan yang tertinggi, terbesar dan paling membanggakan di Indonesia. Kegiatan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan dan instansi yang dinilai telah berhasil dalam menjalankan program CSR dalam bentuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan yang berkelanjutan,” ucap M. Lutfi Handayani.

M. Lutfi Handayani juga mengapresiasi kemajuan program CSR MNC Group. Luar biasa dari waktu ke waktu MNC Group program CSR nya terus mengalami peningkatan terutama dalam mendukung untuk sosialisasi program-program kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement