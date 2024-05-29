MNC Group Raih 2 Penghargaan di TOP CSR Awards 2024

JAKARTA – MNC Group yang merupakan grup investasi dengan 4 bisnis meraih TOP CSR Awards 2024 yang digelar oleh Majalah Top Business dengan tema CSR & ESG Innovation Programs for Sustainable Business Growth.

Digelar pada Hotel Raffles Jakarta pada Rabu (29/5/2024), MNC Group melalui MNC Peduli mendapatkan penghargaan sebagai TOP CSR Awards 2024 # Star 5 dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. meraih Top Leader on CSR Commitment 2024.

Ketua Penyelenggara TOP CSR Awards 2024 dan juga Pemimpin Redaksi Majalah Top Business M. Lutfi Handayani menjelaskan bahwa penghargaan digelar untuk mendorong perusahaan di Indonesia agar terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan program CSR sehingga dapat mendukung strategi pertumbuhan bisnis perusahaan yang berkelanjutan.

“Kegiatan TOP CSR Awards telah diselenggarakan sejak tahun 2017. Kegiatan TOP CSR Awards ini adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan yang tertinggi, terbesar dan paling membanggakan di Indonesia. Kegiatan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan dan instansi yang dinilai telah berhasil dalam menjalankan program CSR dalam bentuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan yang berkelanjutan,” ucap M. Lutfi Handayani.

M. Lutfi Handayani juga mengapresiasi kemajuan program CSR MNC Group. Luar biasa dari waktu ke waktu MNC Group program CSR nya terus mengalami peningkatan terutama dalam mendukung untuk sosialisasi program-program kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan.