HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Baru Jokowi: Ormas Keagamaan Dapat Jatah IUP Tambang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |13:36 WIB
Aturan Baru Jokowi: Ormas Keagamaan Dapat Jatah IUP Tambang
Aturan Baru Jokowi: Ormas Keagamaan Dapat Jatah IUP Tambang (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Ada aturan baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024.

Aturan pemberian IUPK kepada ormas keagamaan diatur dalam Pasal 83 A. Aturan tersebut baru disisipkan di antara Pasal 83 dan Pasal 84.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," dikutip pada Pasal 83A ayat 1.

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus dalam WIUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang UPK.

WIUPK merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

IUPK atau kepemilikan saham ormas keagamaan pada Badan Usaha tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.

Halaman:
1 2
