10 Game Luar Negeri Penghasil Uang

JAKARTA - 10 game luar negeri penghasil uang. Game ini bisa menjadi ladang penghasilan sampingan karena menghasilkan uang.

Pada era modern seperti sekarang, banyak aplikasi game penghasil uang yang bermanfaat, salah satunya sebagai tambahan pundi-pundi penghasilan. Masyarakat bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan cepat dan instan tanpa perlu keluar rumah.

Game penghasil uang merupakan perangkat yang diciptakan agar mempermudah pengguna untuk menghasilkan pendapatan dengan cara yang beragam. Game ini dapat digunakan bagi pengguna perangkat handphone atau komputer manapun.

Berdasarkan penelusuran Okezone, berikut 10 game luar negeri penghasil uang, Sabtu (1/6/2024).

1. Hago

Hago menjadi salah satu game penghasil uang yang populer di Indonesia. Hago berasal dari perusahaan yang memproduksi layanan komunikasi dan internet di Singapura.

Hago adalah salah satu permainan yang banyak diminati karena dapat menghasilkan uang. Di Playstore, permainan ini telah diunduh oleh lebih dari 100 juta pengguna dan memiliki rating 4,1. Hago menawarkan berbagai sub permainan mini yang memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan pengguna lain di seluruh dunia. Pemenang dalam setiap permainan akan menerima koin yang bisa ditukar dengan saldo uang atau pulsa.

2. Growtopia

Game kedua yakni Growtopia, yang merupakan permainan 2D di mana setiap pemain bisa terlibat dalam berbagai aktivitas seperti berdagang, membangun dunia, dan lainnya. Pemain juga dapat menghasilkan uang dengan mengumpulkan World Lock (WL) dalam permainan ini.

3. Roblox

Roblox menjadi game sumber pendapatan bagi kreator konten dan pengembang game indie. Dengan fitur Developer Exchange program, siapa pun dapat memperoleh penghasilan nyata dari konten atau game yang mereka ciptakan di Roblox.

Roblox termasuk dalam salah satu game online paling populer di dunia saat ini dengan jutaan pemain aktif yang dapat menghasilkan uang. Cara kerja mendapatkan uang di Roblox adalah dengan menjual permainan di katalog Roblox sendiri, nantinya permainan tersebut akan dibeli oleh pemain.