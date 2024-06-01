10 Pinjol Data Busuk Ini Tetap Cair dan Langsung Masuk ke DANA

JAKARTA - Ada 10 pinjol data busuk ini tetap cair dan langsung masuk ke DANA bisa menjadi rekomendasi buat Anda. Apalagi, pinjaman online menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan uang cepat.

Sayangnya data busuk di pinjol merujuk pada data-data palsu, tidak akurat, atau tidak lengkap yang digunakan oleh pinjol untuk menilai kelayakan nasabah.

Berikut 10 pinjol data busuk ini tetap cair dan langsung masuk ke DANA:

1. Rupiah Plus APK

Merupakan pinjaman online dengan batas pinjaman hingga Rp5 juta jika pengajuan disetujui oleh pengembang. Meski terdengar menjanjikan, banyak pengguna yang melaporkan bahwa mereka tetap dapat menerima pinjaman meskipun memiliki riwayat kredit buruk. Itulah mengapa Rupiah Plus APK termasuk sebagai pinjol data busuk bisa cair 2024.

2. CachCashNow

Aplikasi pinjol ilegal ini belum terdaftar izin OJK dan harus diwaspadai oleh masyarakat. Dengan data busuk pinjol bisa cair dengan menawarkan limit pinjaman Rp10 juta tanpa jaminan. Berdasarkan sumber yang beredar, pengguna pinjol dengan kredit macet ataupun galbay tetap menerima pinjaman.

3.DanaKita

Termasuk dalam daftar aplikasi pinjol ilegal terbaru yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Aplikasi ini menawarkan pinjaman dengan suku bunga dan biaya yang tidak wajar.

4. Uang Mudah

Aplikasi pinjol data busuk dengan jumlah pinjaman yang dapat diajukan pengguna dengan kisaran mulai dari 200 ribu hingga 8 juta. Namun, disarankan untuk tidak mencobanya mengingat tingginya risiko yang terkait. Uang Mudah adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang hanya memanfaatkan data KTP.

5. Kredit Q

Pinjol data busuk yang juga sama hanya mengandalkan KTP dalam penggunaanya. Program simpan pinjam yang dapat diakses oleh seluruh pengguna aplikasi pinjaman ilegal menggunakan data yang tidak valid.