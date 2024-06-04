Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dukung UMKM Naik Kelas, Pegadaian Resmikan The GadePreneur Space ke-4

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |18:48 WIB
Dukung UMKM Naik Kelas, Pegadaian Resmikan The GadePreneur Space ke-4
Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Seatiawan dalam peresmian The GadePreneur Space di Kebon Nanas, Jakarta Timur. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA – PT Pegadaian dengan bangga meresmikan The GadePreneur Space di Pegadaian Cabang Kebon Nanas, Jakarta Timur. Acara yang menjadi momen penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia ini, diselenggarakan pada Selasa (04/06).

The GadePreneur Space ini diresmikan langsung oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN sekaligus Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

"Acara ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 8, yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. PT Pegadaian tentunya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. The GadePreneur Space adalah salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut," ujar Damar.

The GadePreneur Space dirancang sebagai pusat inovasi dan kolaborasi bagi UMKM, menyediakan fasilitas seperti ruang kerja bersama, ruang pelatihan, dan akses ke berbagai sumber daya dan mentor. Ini merupakan The GadePreneur Space ke-4 yang diresmikan oleh Pegadaian dan selanjutnya akan dibangun The GadePreneur Space di wilayah lainnya.

PT Pegadaian dengan bangga meresmikan The GadePreneur Space di Pegadaian Cabang Kebon Nanas, Jakarta Timur. (Foto: dok Pegadaian)

Sementara itu, Loto Srinaita Ginting mengungkapkan dengan adanya fasilitas ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha mereka.

"UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan adanya The GadePreneur Space, kami berharap para pelaku UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM," ucapnya.

Kepala Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pegadaian Rully Yusuf menambahkan, "Keberlanjutan dari usaha UMKM belum cukup dengan hanya didukung dari modal usaha, namun pelaku UMKM membutuhkan ruang bagi mereka untuk melakukan brainstorming, untuk saling sharing terkait kunci kesuksesan dan tips-tips lainnya."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/298/3189699//peluncuran_ready_to_cook_series_di_ranch_market_palazzo_plaza_senayan-1tQK_large.jpg
Rayakan Libur Nataru bersama Ready to Cook Series dari Meat and Livestock Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189293//umkm-RmQE_large.jpg
UMKM Kuat Jadi Fondasi Ekonomi Rakyat, Inovasi Tak Pernah Berhenti
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement