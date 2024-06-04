Dukung UMKM Naik Kelas, Pegadaian Resmikan The GadePreneur Space ke-4

Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Seatiawan dalam peresmian The GadePreneur Space di Kebon Nanas, Jakarta Timur. (Foto: dok Pegadaian)

JAKARTA – PT Pegadaian dengan bangga meresmikan The GadePreneur Space di Pegadaian Cabang Kebon Nanas, Jakarta Timur. Acara yang menjadi momen penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia ini, diselenggarakan pada Selasa (04/06).

The GadePreneur Space ini diresmikan langsung oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN sekaligus Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

BACA JUGA: Pegadaian Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024

"Acara ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 8, yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. PT Pegadaian tentunya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. The GadePreneur Space adalah salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut," ujar Damar.

The GadePreneur Space dirancang sebagai pusat inovasi dan kolaborasi bagi UMKM, menyediakan fasilitas seperti ruang kerja bersama, ruang pelatihan, dan akses ke berbagai sumber daya dan mentor. Ini merupakan The GadePreneur Space ke-4 yang diresmikan oleh Pegadaian dan selanjutnya akan dibangun The GadePreneur Space di wilayah lainnya.

PT Pegadaian dengan bangga meresmikan The GadePreneur Space di Pegadaian Cabang Kebon Nanas, Jakarta Timur. (Foto: dok Pegadaian)

Sementara itu, Loto Srinaita Ginting mengungkapkan dengan adanya fasilitas ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha mereka.

"UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan adanya The GadePreneur Space, kami berharap para pelaku UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM," ucapnya.

Kepala Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pegadaian Rully Yusuf menambahkan, "Keberlanjutan dari usaha UMKM belum cukup dengan hanya didukung dari modal usaha, namun pelaku UMKM membutuhkan ruang bagi mereka untuk melakukan brainstorming, untuk saling sharing terkait kunci kesuksesan dan tips-tips lainnya."