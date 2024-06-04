Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Pertandingan, Berikut Daftar Terbaru Harga Tiket Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |05:16 WIB
Jelang Pertandingan, Berikut Daftar Terbaru Harga Tiket Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia Vs Irak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah merilis tiket laga timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berikut harga tiket Tim Nasional (timnas) Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jelang laga pertandingan.

Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 6 Juni 2024. Harga tiket Timnas Indonesia ini sudah dirilis oleh PSSI pada Mei 2024.

Tiket termurah adalah di tribun di atas yang mencapai Rp250.000. Harga ini naik lebih dari dua kali lipat ketimbang saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam, yang mana hanya Rp100.00 pada 21 Maret 2024.

Sementara itu, harga tiket termahal adalah Rp1.250.000. Naiknya harga tiket Timnas Indonesia juga disorot netizen.

Berikut Daftar Harga Tiket Timnas Indonesia vs Irak

Halaman:
1 2
