Inflasi Sultra Terkendali di Bawah Rerata Nasional

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menjaga stabilitas angka inflasi sampai dengan penghitungan awal bulan Juni 2024.

Dari berita resmi BPS yang dirilis, angka inflasi Sultra year on year berada pada angka 2,57% atau tercatat dibawah nasional dengan nilai inflasi yakni sebesar 2,84%. Jika diurutkan dari tingkat inflasi terendah, Provinsi Sultra berada pada peringkat ke-10 dari 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengungkapkan data komoditas penyumbang inflasi year on year di Sultra yakni beras sebesar 0,53%, sigaret kretek mesin sebesar 0,47%, emas perhiasan sebesar 0,19%.

"Terdapat 3 (tiga) komoditas penyumbang inflasi di Sultra yakni beras, sigaret kretek mesin, dan emas perhiasan. Sedangkan untuk peredam laju inflasi yakni ikan kembung, ikan layang, dan ikan bandeng/bolu," ungkapnya, Selasa (4/6/2024).

Andap juga mengatakan bahwa inflasi year on year di Provinsi Sultra maupun 4 (empat) Kabupaten/Kota yang dihitung inflasinya masih dalam rentang terkendali yakni antara 1,5% hingga 3,5%.

Selanjutnya, untuk angka inflasi bulanan (MoM) Sultra juga mengalami inflasi sebesar 0,10%, dengan komoditas utama penyebab inflasi yakni kangkung dan bayam sebesar 0,11%, serta terong dengan andil inflasi sebesar 0,08%.

"Berdasarkan historis, dinamika perkembangan harga pasca Hari Raya Idul Fitri selama 4 (empat) tahun terakhir, Sultra selalu mengalami inflasi. Tetapi angka inflasi kita, Alhamdulillah relatif stabil dan terkendali," ujar Pj Gubernur.