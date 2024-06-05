Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah Lawan Dolar AS, Keok ke Level Rp16.286 per USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:58 WIB
Rupiah Melemah Lawan Dolar AS, Keok ke Level Rp16.286 per USD
Rupiah melemah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup melemah 66 poin atau 0,41% ke level Rp16.286 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (6/5/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.265 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi lowongan pekerjaan yang lemah pada hari Selasa menambah dugaan ini, terjadi hanya beberapa hari setelah lemahnya data indeks manajer pembelian dan penurunan peringkat produk domestik bruto. Lowongan kerja, yang mengukur permintaan tenaga kerja, turun 296.000 menjadi 8,059 juta pada hari terakhir bulan April, terendah sejak Februari 2021.

"Pelaku pasar fokus pada data JOLTS menjelang laporan ketenagakerjaan AS pada hari Jumat, yang diperkirakan menunjukkan 185.000 lapangan kerja baru tercipta pada bulan Mei, naik dari 175.000 pada bulan April," tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (5/6/2024).

Namun pasar masih berhati-hati, dengan data nonfarm payrolls yang dirilis pada hari Jumat akan memberikan isyarat yang lebih pasti mengenai pasar tenaga kerja. The Fed juga akan mengadakan pertemuan minggu depan, dan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil di tengah sulitnya inflasi AS.

Alat CME Fedwatch menunjukkan para pedagang terus meningkatkan taruhan mereka pada penurunan suku bunga di bulan September.

Halaman:
1 2
