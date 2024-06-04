Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Menguat Tekan Dolar AS ke Rp16.220/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |16:25 WIB
Rupiah Menguat Tekan Dolar AS ke Rp16.220/USD
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat tipis 10 poin atau 0,06% ke level Rp16.220 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (4/6/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.196 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, harapan penurunan suku bunga tumbuh karena data AS yang lemah dan dolar merosot, sehingga para pedagang memperkirakan peluang sebesar 52,1% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September, naik dari ekspektasi kemarin mengenai peluang sebesar 47%, alat CME Fedwatch menunjukkan pada hari Selasa.

“Pergeseran ekspektasi ini terjadi setelah data indeks manajer pembelian menunjukkan pada hari Senin bahwa aktivitas manufaktur AS menyusut untuk bulan kedua berturut-turut di bulan Mei,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Data PMI, yang dirilis hanya beberapa hari setelah data produk domestik bruto (PDB) melemah, mendorong spekulasi bahwa perekonomian AS sedang melemah, yang dapat menandakan inflasi yang lebih rendah dan memberikan kepercayaan lebih kepada Federal Reserve untuk mulai memangkas suku bunga. Gagasan ini membuat dolar tenggelam ke posisi terendah dua bulan pada hari Senin.

Pertemuan kebijakan The Fed berikutnya akan berakhir pada 12 Juni, ketika data harga konsumen juga akan dirilis. Para pedagang dan analis tidak melihat adanya risiko perubahan kebijakan pada pertemuan tersebut, namun para pejabat akan memperbarui proyeksi ekonomi dan suku bunga mereka.

Halaman:
1 2
