HOME FINANCE MARKET UPDATE

Banyak Doorprize, Booth MNC Sekuritas Hadir di Sharia Investment Week 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |11:28 WIB
Banyak <i>Doorprize</i>, <i>Booth</i> MNC Sekuritas Hadir di Sharia Investment Week 2024
MNC Sekuritas Hadir di Sharia Investment Week 2024 (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham secara konvensional, MNC Sekuritas juga menyediakan layanan pasar modal syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Sebagai salah satu anggota bursa yang menyediakan Sharia Online Trading System (SOTS), MNC Sekuritas turut berpartisipasi dalam acara Sharia Investment Week (SIW) 2024.

Event tahunan ke-5 ini diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

SIW 2024 mengusung tema “The Future of Indonesian Islamic Capital Market”. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid selama tiga hari, mulai Kamis (6/6/2024) hingga Sabtu (8/6/2024).

Adapun acara berupa pameran dan talkshow offline diadakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Acara akan dimeriahkan oleh narasumber dan moderator kompeten yang ahli di bidangnya, maupun public figure yang yang telah berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia.

Halaman:
1 2
