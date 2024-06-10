Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Cara Cek NIK Kita Terdaftar di Nomor Apa Saja?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 10 Juni 2024 |22:01 WIB
6 Cara Cek NIK Kita Terdaftar di Nomor Apa Saja?
Cara cek KTP dipakai di nomor apa saja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 6 cara cek NIK terdaftar di nomor apa saja? Pasti banyak sekali masyarakat yang khawatir terhadap penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh orang lain untuk mendaftar nomor kartu SIM?

Untuk menghindari hal itu, masyarakat tak perlu khawatir dan cemas. Dikarenakan masyarakat bisa cek nomor yang terdaftar di NIK melalui beberapa fitur sesuai layanan operator seluler yang digunakan.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut 6 cara cek NIK terdaftar di nomor apa saja?

1. XL

Tenang, cara cek no yang terdaftar di NIK untuk nomor XL sangatlah mudah.

Cara cek nomor yang terdaftar di NIK adalah melakukan panggilan USSD di HP.

Pada menu panggilan, ketik *123*4444# dan ikuti instruksi selanjutnya.

Selain itu, kamu juga bisa mengeceknya melalui situs resmi operator seluler XL Axiata.

Berikut adalah cara cek nomor terdaftar di NIK XL:

• Buka laman https://www.axis.co.id/cek-nik.

• Masukkan NIK KTP.

• Klik ketentuan dan reCAPTCHA.

• Klik “Cek NIK”.

• Selesai.

2. Telkomsel

Tidak semua operator menggunakan SMS atau layanan pesan singkat untuk fitur cek nomor tersebut.

Sebagian menggunakan situs resminya untuk melakukan pengecekan, salah satunya kartu Telkomsel.

Cek nomor yang terdaftar di NIK Telkomsel adalah melalui laman my.telkomsel.com/prepaid-registration/check-status.

Berikut adalah cara selengkapnya:

• Buka laman my.telkomsel.com/prepaid-registration/check-status.

• Isi NIK KTP dan KK.

• Masukkan nomor telepon Telkomsel.

• Jika sudah, klik “Check”.

• Tunggu informasi yang muncul.

• Selesai.

Selain itu, kamu juga bisa melakukan pengecekan melalui bantuan call center di nomor 08071811811.

Jika memungkinkan, opsi lainnya adalah datang ke gerai GraPARI.

