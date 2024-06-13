NIK Bisa Disalahgunakan untuk Apa Saja? Ini Jawabannya

NIK Bisa Disalahgunakan untuk Apa Saja? Ini Jawabannya. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - NIK bisa disalahgunakan untuk apa saja? ini jawabannya. Nomor Induk Kependudukan menjadi elemen krusial dalam administrasi kependudukan di Indonesia.

Namun, di balik peran penting NIK untuk berbagai keperluan resmi, terdapat risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan pemiliknya.

NIK yang tercantum pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan salah satu persyaratan utama dalam berbagai urusan.

Lantas pertanyaan yang sering timbul di masyarakat adalah “untuk apa saja NIK bisa disalahgunakan?"

Berikut penjelasan mengenai NIK bisa disalahgunakan untuk apa saja yang dirangkum oleh Okezone, Kamis (13/6/2024):

Pinjaman Online Ilegal

salah satu penyalahgunaan NIK adalah untuk pinjaman online yang tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jaringan pinjol ilegal bisa menggunakan data NIK yang tersebar tersebut untuk mendaftarkan SIM card.

Pinjol ilegal kebanyakan hanya membutuhkan data NIK untuk memproses pengajuan pinjaman, sehingga pemilik NIK yang disalahgunakan dapat terjerat hutang yang sebenarnya tidak pernah diajukan.

Registrasi Kartu SIM

NIK sering digunakan untuk pendaftaran kartu SIM. Jika NIK disalahgunakan, pemilik sahnya dapat menerima tagihan atau menghadapi masalah hukum terkait penggunaan nomor telepon yang bukan miliknya.

Penipuan Identitas

Penyalahgunaan NIK bisa mengakibatkan pencurian identitas. Penipu dapat menggunakan NIK dan informasi pribadi lainnya untuk menyamar sebagai orang lain dan melakukan berbagai tindakan ilegal, seperti pemalsuan dokumen atau manipulasi data lainnya.

Penyalahgunaan NIK untuk aplikasi pinjaman online dapat diperiksa di laman resmi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILK) OJK. Berikut cara memeriksa penyalahgunaan KTP untuk pinjaman online:

Kunjungi web laman permohonan SILK https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi

Isi formulir dan ambil nomor antrian