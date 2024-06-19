Deretan Perusahaan Terbesar di Indonesia 2024

JAKARTA — Forbes merilis deretan 621 perusahaan terbesar di dunia versi 2024. 9 perusahaan asal Indonesia masuk ke dalam deretan tersebut.

Peringkat satu masih diduduki oleh perusahaan JPMorgan Chase asal Amerika Serikat dengan kapitalisasi pasar sebesar USD550 miliar dan aset USD4 triliun. Disusul dengan perusahaan milik Warren Buffet, Berskshire Hathaway yang menduduki peringkat kedua.

Empat kriteria penilaian yang digunakan oleh Global 2000 untuk memberikan peringkat pada perusahaan-perusahaan tersebut adalah aset, nilai pasar, penjualan, serta laba.

Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar tahun 2023 memiliki penjualan sebesar USD51,7 triliun, laba sebesar USD4,5 triliun, aset sebesar USD238 triliun, dan nilai pasar sebesar USD88 triliun, serta terwakili oleh 61 negara berbeda.

Berikut daftar 9 perusahaan terbesar di Indonesia:

1. Bank Rakyat Indonesia dengan aset USD125,4 miliar

2. Bank Mandiri dengan aset USD136,4 miliar

3. Bank Central Asia dengan aset USD91 miliar