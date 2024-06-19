Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Perusahaan Terbesar di Indonesia 2024

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |07:05 WIB
Deretan Perusahaan Terbesar di Indonesia 2024
Perusahaan terbesar di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Forbes merilis deretan 621 perusahaan terbesar di dunia versi 2024. 9 perusahaan asal Indonesia masuk ke dalam deretan tersebut.

Peringkat satu masih diduduki oleh perusahaan JPMorgan Chase asal Amerika Serikat dengan kapitalisasi pasar sebesar USD550 miliar dan aset USD4 triliun. Disusul dengan perusahaan milik Warren Buffet, Berskshire Hathaway yang menduduki peringkat kedua.

Empat kriteria penilaian yang digunakan oleh Global 2000 untuk memberikan peringkat pada perusahaan-perusahaan tersebut adalah aset, nilai pasar, penjualan, serta laba.

Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar tahun 2023 memiliki penjualan sebesar USD51,7 triliun, laba sebesar USD4,5 triliun, aset sebesar USD238 triliun, dan nilai pasar sebesar USD88 triliun, serta terwakili oleh 61 negara berbeda.

Berikut daftar 9 perusahaan terbesar di Indonesia:

1. Bank Rakyat Indonesia dengan aset USD125,4 miliar

2. Bank Mandiri dengan aset USD136,4 miliar

3. Bank Central Asia dengan aset USD91 miliar

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement