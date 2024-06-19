Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi soal Bansos Korban Judi Online: Enggak Ada!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |13:09 WIB
Jokowi soal Bansos Korban Judi Online: Enggak Ada!
Jokowi soal Bansos Korban Judi Online (Foto: Tangkapan Layar Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal wacana pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online.

Menurut Jokowi, belum ada dana atau arahan khusus dari dirinya terkait pemberian bansos untuk keluarga yang terdampak judi online.

"Enggak ada," kata Jokowi dalam keterangannya usia peninjauan progam batuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2024).

Jokowi juga mengatakan bahwa belum ada aturan yang mengatur pemberian bansos bagi keluarga yang terdampak judi online.

"Enggak ada" kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa banyak keluarga yang menjadi miskin akibat terdampak judi online.

"Termasuk banyak yang menjadi miskin (akibat judi online). Baru itu menjadi tanggung jawab kita tanggung jawab dari Kemenko PMK," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Halaman:
1 2
