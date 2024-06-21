Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Cara Mengetahui KTP Disalahgunakan

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:16 WIB
3 Cara Mengetahui KTP Disalahgunakan
Cara Mengetahui KTP Disalahgunakan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 3 cara mengetahui KTP disalahgunakan, penting masyarakat ketahui. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas yang sangat krusial bagi setiap warga negara.

KTP berperan penting dalam proses administratif seperti pembuatan paspor atau surat izin mengemudi, serta digunakan untuk mengonfirmasi identitas dalam transaksi lainnya, termasuk aplikasi pinjaman online (pinjol).

Fenomena baru-baru ini menunjukkan penyalahgunaan data pribadi untuk mengajukan pinjol tanpa izin pemiliknya.

Sebagaimana diketahui, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum karena mengambil-alih data orang lain tanpa izin resmi dari mereka.

Pencurian data pribadi melalui KTP sering terjadi dalam konteks verifikasi identitas di layanan pinjaman online. Dalam situasi ini, pemilik KTP berhak untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dengan menyediakan bukti-bukti laporan yang komprehensif.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, berikut adalah 3 cara mengetahui apakah KTP disalahgunakan, Jumat (21/6/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185783/kopdes-oi6x_large.png
DJP Ungkap 79.182 Kopdes Merah Sudah Punya NPWP, Terdaftar di Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/320/3066014/7-fakta-data-npwp-bocor-dari-jokowi-hingga-sri-mulyani-0X9KVbRMYk.jpeg
7 Fakta Data NPWP Bocor, dari Jokowi hingga Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065513/ditjen-pajak-bantah-data-6-juta-npwp-bocor-ZMWxG9HOIh.jpg
Ditjen Pajak Bantah Data 6 Juta NPWP Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065422/ditjen-pajak-ungkap-fakta-terbaru-soal-data-6-juta-npwp-bocor-UWQ9KvWa0Y.jpeg
Ditjen Pajak Ungkap Fakta Terbaru soal Data 6 Juta NPWP Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3065042/reaksi-jokowi-usai-6-juta-data-npwp-bocor-termasuk-miliknya-dan-gibran-Yt7qGTpuCK.png
Reaksi Jokowi Usai 6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Miliknya dan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3064907/kebocoran-6-juta-data-npwp-sri-mulyani-ke-dirjen-pajak-evaluasi-00lgNJNlFS.jpg
Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Sri Mulyani ke Dirjen Pajak: Evaluasi!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement