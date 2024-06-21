3 Cara Mengetahui KTP Disalahgunakan

JAKARTA - 3 cara mengetahui KTP disalahgunakan, penting masyarakat ketahui. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas yang sangat krusial bagi setiap warga negara.

KTP berperan penting dalam proses administratif seperti pembuatan paspor atau surat izin mengemudi, serta digunakan untuk mengonfirmasi identitas dalam transaksi lainnya, termasuk aplikasi pinjaman online (pinjol).

Fenomena baru-baru ini menunjukkan penyalahgunaan data pribadi untuk mengajukan pinjol tanpa izin pemiliknya.

Sebagaimana diketahui, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum karena mengambil-alih data orang lain tanpa izin resmi dari mereka.

Pencurian data pribadi melalui KTP sering terjadi dalam konteks verifikasi identitas di layanan pinjaman online. Dalam situasi ini, pemilik KTP berhak untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dengan menyediakan bukti-bukti laporan yang komprehensif.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, berikut adalah 3 cara mengetahui apakah KTP disalahgunakan, Jumat (21/6/2024).