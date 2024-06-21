Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Alasan Kenapa KTP dan KK Tidak Boleh Diberikan ke Sembarang Orang

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |20:41 WIB
Alasan Kenapa KTP dan KK Tidak Boleh Diberikan ke Sembarang Orang
KTP dan KK Tidak Boleh Diberikan Orang Lain (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Alasan kenapa KTP dan KK tidak boleh diberikan ke sembarang orang. Di mana hal itu untuk melindungi data diri penting dari pemilik.

Masyarakat tidak boleh secara sembarangan memberikan KTP dan KK kepada orang lain. Hal tersebut dikarenakan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) mempunyai informasi penting terkait data diri sang pemilik. Itulah alasan kenapa KTP dan KK tidak boleh diberikan ke sembarang orang, yaitu untuk menjaga keamanan identitas.

Masyarakat juga tidak boleh secara sembarangan memberikan KTP dan KK saat mengisi data diri di formulir pendaftaran online atau akun media sosial maupun akun elektronik lainnya. Jika memang harus memberikan NIK, pastikan menyerahkannya pada pihak yang tepat.

Lalu, penting juga bagi masyarakat untuk memahami data apa saja yang biasanya dibutuhkan dalam pembuatan sosial media, e-commerce, bank bahkan pinjol. Kemudian, masyarakat juga dihimbau untuk tidak mengunggah sembarang foto KTP atau dokumen pribadi lainnya yang memperlihatkan informasi NIK terutama di internet.

Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak pencurian informasi KTP dan KK untuk mencairkan dana pinjaman online (pinjol) oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185783/kopdes-oi6x_large.png
DJP Ungkap 79.182 Kopdes Merah Sudah Punya NPWP, Terdaftar di Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/320/3066014/7-fakta-data-npwp-bocor-dari-jokowi-hingga-sri-mulyani-0X9KVbRMYk.jpeg
7 Fakta Data NPWP Bocor, dari Jokowi hingga Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065513/ditjen-pajak-bantah-data-6-juta-npwp-bocor-ZMWxG9HOIh.jpg
Ditjen Pajak Bantah Data 6 Juta NPWP Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065422/ditjen-pajak-ungkap-fakta-terbaru-soal-data-6-juta-npwp-bocor-UWQ9KvWa0Y.jpeg
Ditjen Pajak Ungkap Fakta Terbaru soal Data 6 Juta NPWP Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3065042/reaksi-jokowi-usai-6-juta-data-npwp-bocor-termasuk-miliknya-dan-gibran-Yt7qGTpuCK.png
Reaksi Jokowi Usai 6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Miliknya dan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3064907/kebocoran-6-juta-data-npwp-sri-mulyani-ke-dirjen-pajak-evaluasi-00lgNJNlFS.jpg
Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Sri Mulyani ke Dirjen Pajak: Evaluasi!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement