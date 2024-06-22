Awas Bahaya Listrik, Ini 6 Tips Penggunaan Kabel Roll yang Aman

JAKARTA - Apakah aman menggunakan kabel roll atau kabel gulung untuk keseharian di rumah? Memang penggunaan kabel tersebut memberikan manfaat, namun tidak selalu aman saat digunakan.

Penggunaan kabel roll seringkali menjadi alternatif yang praktis untuk mengatasi kebutuhan listrik yang tidak terjangkau oleh colokan dinding biasa.

Sayangnya jika kabel gulung digunakan secara berlebihan dan jenisnya tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa menjadi sumber bahaya yang mengancam.

BACA JUGA: Luhut Sebut AS Tak Bisa Tanpa Indonesia soal Target Kendaraan Listrik

Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menggunakan peralatan listrik agar tetap aman dan terhindar dari risiko bahaya.

Melansir Instagram resmi Ditjen Ketenagalistrikan, berikut tips menggunakan kabel roll yang baik dan benar:

1. Pilih kabel roll bertanda SNI

Langkah ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga lebih aman untuk digunakan.

2. Tempatkan kabel roll di area yang sulit diakses anak-anak

Hal ini penting dilakukan untuk mencegah anak-anak dari kemungkinan bermain-main dengan kabel atau colokan, yang dapat menyebabkan cedera atau kebakaran.

3. Jangan menutup bagian kabel roll dengan surat kabar, pakaian, karpet, atau lainnya saat kabel digunakan. Menutup kabel dapat menyebabkan panas berlebih dan berpotensi menimbulkan kebakaran.

4. Pilihlah kabel roll yang colokannya memiliki outlet cover atau lubang pin yang memiliki pengaman tutup otomatis yang hanya dapat terbuka jika 2 pin ditekan bersamaan. Tips ini memberikan perlindungan tambahan terhadap sengatan listrik yang tidak disengaja.