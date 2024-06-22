Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Awas Bahaya Listrik, Ini 6 Tips Penggunaan Kabel Roll yang Aman

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |21:13 WIB
Awas Bahaya Listrik, Ini 6 Tips Penggunaan Kabel Roll yang Aman
Tips Penggunaan Kabel Roll. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah aman menggunakan kabel roll atau kabel gulung untuk keseharian di rumah? Memang penggunaan kabel tersebut memberikan manfaat, namun tidak selalu aman saat digunakan.

Penggunaan kabel roll seringkali menjadi alternatif yang praktis untuk mengatasi kebutuhan listrik yang tidak terjangkau oleh colokan dinding biasa.

Sayangnya jika kabel gulung digunakan secara berlebihan dan jenisnya tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa menjadi sumber bahaya yang mengancam.

Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menggunakan peralatan listrik agar tetap aman dan terhindar dari risiko bahaya.

Melansir Instagram resmi Ditjen Ketenagalistrikan, berikut tips menggunakan kabel roll yang baik dan benar:

1. Pilih kabel roll bertanda SNI

Langkah ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga lebih aman untuk digunakan.

2. Tempatkan kabel roll di area yang sulit diakses anak-anak

Hal ini penting dilakukan untuk mencegah anak-anak dari kemungkinan bermain-main dengan kabel atau colokan, yang dapat menyebabkan cedera atau kebakaran.

3. Jangan menutup bagian kabel roll dengan surat kabar, pakaian, karpet, atau lainnya saat kabel digunakan. Menutup kabel dapat menyebabkan panas berlebih dan berpotensi menimbulkan kebakaran.

4. Pilihlah kabel roll yang colokannya memiliki outlet cover atau lubang pin yang memiliki pengaman tutup otomatis yang hanya dapat terbuka jika 2 pin ditekan bersamaan. Tips ini memberikan perlindungan tambahan terhadap sengatan listrik yang tidak disengaja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193051/listrik_pln-vIXz_large.jpg
Tarif Listrik PLN Tidak Naik Januari-Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192140/bahlil-jN4f_large.jpg
Bahlil Sebut Masih Ada 35 Ribu Rumah di Aceh Belum Teraliri Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3191023/listrik-908Q_large.jpg
Listrik Kembali Menyala Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188370/listrik-6AWZ_large.jpg
Transformasi Energi, Ini Peluang Besar Sektor Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187703/bahlil-4Sum_large.jpg
Bahlil Janjikan Pasokan Listrik di Tapanuli Tengah Pulih Total Jumat Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/622/3187064/tarif_listrik-b2dj_large.jpg
Segini Tarif Listrik PLN per kWh Desember 2025 untuk Pelanggan Subsidi dan Nonsubsidi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement