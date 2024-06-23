Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Minta Pembiayaan Industri Strategis Jadi Prioritas

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |18:32 WIB
DPR Minta Pembiayaan Industri Strategis Jadi Prioritas
DPR minta pembiayaan BUMN industri strategis diprioritaskan (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Komisi VII DPR RI meminta pembiayaan BUMN industri strategis menjadi prioritas. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto dan Sartono Hutomo menilai, selama ini BUMN Industri Strategis kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Untuk itu, pemerintahan baru nanti diminta untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu prioritas. Negara harus selalu hadir, terutama dalam skema pembiayaan industri strategis ini.

"Saya melihat dukungan pemerintah terhadap BUMNIS ini, sangat lemah dan tidak menjadi prioritas. Beda sekali dengan program strategis nasional (PSN) yang ada sekarang," ujar Mulyanto, Minggu (23/6/2024).

Dirinya pun menyebut penting bagi pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto untuk merumuskan pilihan prioritas dan strategi industrialisasi.

"Agar industri menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon industri secara vertikal. Sehingga kita semakin mampu menguasai teknologi industri yang berdaya saing," terang Mulyanto.

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Dermokrat Sartono Hutomo menyebut, agar industri strategis dapat lebih mandiri maka harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.

"Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor," kata Sartono.

