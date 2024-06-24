Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Kapital (BCAP) Kembangkan Layanan Keuangan Digital

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |07:57 WIB
MNC Kapital (BCAP) Kembangkan Layanan Keuangan Digital
MNC Kapital kembangkan layanan uang digital (Foto: MPI)
JAKARTA – Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) Mashudi Hamka mengatakan perusahaan menjadi pionir dalam sektor keuangan digital di tingkat nasional dan secara aktif berkolaborasi secara global.

“Di tahun 2023, perseroan fokus kepada kemitraan strategis guna meningkatkan kualitas layangan dan produk keuangan digital.” kata Mashudi dalam Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di iNews Tower, dikutip Senin (24/6/2024).

Salah satunya adalah kolaborasi dengan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) dalam rangka menyediakan fasilitas pembiayaan syariah serta layanan perbankan dan remitansi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Mashudi memaparkan Bank Rakyat merupakan mitra layanan perbankan bagi PMI di Malaysia dalam melakukan transaksi pemotongan otomatis (autodebet) dari gaji yang diterima saat bekerja di Malaysia, langsung ke rekening MotionBank.

“BCAP juga terus mengembangkan Motion Digital, yang mengkonsolidasikan layanan-layanan berbasis transaksi seperti aplikasi MotionBank oleh MNC Bank, MotionTrade oleh MNC Sekuritas, serta MotionPay dan Flash Mobile oleh MNC Teknologi Nusantara,” paparnya.

Halaman:
1 2
