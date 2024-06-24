Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Besaran Gaji Pokok Kru Kapal Indonesia

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |03:14 WIB
Intip Besaran Gaji Pokok Kru Kapal Indonesia
Intip besaran gaji kru kapal di Indonesia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Intip besaran gaji kru kapal yang bekerja di atas kapal berbendera dan beroperasi di perairan Indonesia. Upah kru kapal diatur dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran No. SE-DJPL 20 Tahun 2024, tertanggal 19 Juni 2024.

"Diterbitkannya surat edaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada awak kapal yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam keterangan.

Surat edaran ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, serta para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di seluruh Indonesia.

Kemenhub merasa penting untuk memberikan pedoman kepada para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis serta pemilik/operator kapal terkait dengan penetapan upah dasar yang tercantum dalam perjanjian kerja laut (PKL). Gaji pokok tersebut harus memperhitungkan upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan oleh gubernur di wilayah di mana PKL ditandatangani.

Antoni mengatakan bahwa gaji pokok ditentukan berdasarkan posisi terendah di atas kapal sesuai dengan daftar awak kapal dan/atau daftar kru list.

"Gaji pokok juga belum termasuk tunjangan lainnya, paling sedikit antara lain upah lembur dan uang pengganti hari-hari libur (leavepay)," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183950/jurusan_akutansi_gaji_besar-JQuf_large.jpg
5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Akuntansi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement