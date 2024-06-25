Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenaikan Harga BBM Tunggu Keputusan Sri Mulyani

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |09:54 WIB
Kenaikan Harga BBM Tunggu Keputusan Sri Mulyani
Pemerintah belum membahas mengenai kenaikan harga BBM Juli (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku belum membahas mengenai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi maupun non subsidi untuk Juli 2024. Sama halnya dengan harga BBM, Arifin juga mengatakan pemerintah belum melakukan pembahasan soal kelanjutan harga listrik usai Juni 2024 ini.

"Belum dibahas (rapat)," jelasnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Dia pun menyatakan, masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlebih dahulu. Sebab menurutnya, sejauh ini kementeriannya sudah siap membahas nasib subsidi BBM di tengah tingginya harga minyak.

"Tanya Bu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani tuh, saya kan tiap saat siap. Tanya beliau (Srimul) kapan mau ngumpulnya (membahas subsidi)," tutupnya.

Halaman:
1 2
