HOME FINANCE SMART MONEY

Tarik dan Setor Tunai Serba Praktis dengan MotionBank

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |14:10 WIB
Tarik dan Setor Tunai Serba Praktis dengan MotionBank
Tarik dan Setor Tunai Serba Praktis dan MotionBank. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
JAKARTA - Masyarakat kini dapat menikmati layanan dan produk perbankan dimana saja dan kapan saja, terlebih fitur yang ditawarkan semakin beragam dan sangat menarik.

Seperti yang sudah diketahui, PT Bank MNC Internasional, Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) telah menghadirkan MotionBank untuk dapat memanjakan masyarakat dalam beraktivitas perbankan. Salah satu fitur unggulan miliknya dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan setor dan tarik tunai kapan saja tanpa harus repot datang ke kantor operasional bank.

Masyarakat hanya perlu datang ke Indomaret terdekat dan ikuti panduan singkat berikut:

• Buka aplikasi MotionBank, lalu pilih Menu Top Up & Pay.

• Pilih menu Tanpa Kartu/Cardless.

• Plih Merchant (Indomaret) kemudian pilih Setor Tunai atau Tarik Tunai, dan mengikuti petunjuk sampai nasabah mendapatkan Token. Token transaksi ini aktif selama 1 jam.

• Kunjungi kasir Indomaret terdekat, informasikan Token, Nominal Transaksi dan Nomor Handphone yang terdaftar pada aplikasi MotionBank untuk diverifikasi.

Perlu diingat, minimum tarikan/setoran tunai di Indomaret adalah sebesar Rp50 ribu untuk setor dan tarik tunai, dengan maksimum setoran tunai sebesar Rp5.000.000 dan tarik tunai sebesar Rp1 juta. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut terkait fitur ini dapat langsung diakses pada https://motionbank.id/fitur-2/setor-dan-tarik-tunai-di-indomaret/ dan untuk tutorialnya dapat dilihat pada tautan berikut https://bit.ly/TutorCICO-IDM.

Chief Digital Business Officer MNC Bank, Yudistira Ardhi Prastono mengatakan bahwa dengan menghadirkan fitur tersebut dirinya berharap akan semakin mempermudah nasabah dalam aktivitas setor-tarik tunai. “Dengan banyaknya sebaran jaringan gerai Indomaret saat ini, kami berharap dapat mempermudah akses nasabah dalam melakukan setor dan tarik tunai tanpa perlu repot ke bank” ungkap Yudistira.

1 2
