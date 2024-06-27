Ternyata Ini Alasan Sritex PHK 3.000 Karyawan

JAKARTA – Direktur Keuangan sekaligus Corporate Secretary PT Sritex, Welly Salam menanggapi terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Menurutnya keputusan dalam melakukan PHK sebanyak 3.000 karyawan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaannya. PT Sritex hingga saat ini mempertahankan 11.000 karyawan.

“Ya benar, sepanjang tahun 2023 jumlah pengurangan karyawan adalah sekitar 3.000 orang sehubungan dengan program efisiensi untuk mendukung operasional dan kelangsungan usaha Perseroan,” ujar Welly pada saat dihubungi.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil lantaran menimbang kondisi perusahaan yang tengah bertahan pasca pandemi Covid-19. Selain itu juga dipandang sebagai tantangan dari perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

"Pertimbangannya adalah menyesuaikan dengan kondisi usaha dalam rangka normalisasi post Covid-19 yang dibarengi dengan inflasi dan suku bunga tinggi, perang di beberapa negara serta gangguan supply chain," jelasnya.