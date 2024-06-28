Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenaikan Harga BBM Pertamax Cs di Juli 2024 Diserahkan ke Pertamina

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |15:37 WIB
Kenaikan Harga BBM Pertamax Cs di Juli 2024 Diserahkan ke Pertamina
Harga BBM terbaru. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan pihaknya menyerahkan keputusan soal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi kepada PT Pertamina (Persero). Di mana perubahan harga Pertamax ini harus memperhatikan daya beli masyarakat.

"Ya itukan non subsidi. Ya, mau naik cuman liat daya beli masyarakat," ujar Arifin ketika ditanya perihal boleh atau tidaknya Pertamina menaikkan Pertamax di Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Kendati demikian, Arifin mengakui bahwa harga keekonomian Pertalite dan Pertamax memang mengalami kenaikan.

"Wah naik dong, kan minyaknya naik. Kamu mau tau aja, sudah bagus di subsidi," tegasnya.

Lebih lanjut, Arifin juga menyebutkan bahwa Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BBM) yang diatur oleh Kementerian BUMN.

"Pertamina kan dibawahnya BUMN," tutup Arifin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174738/bbm_shell-tVQ9_large.jpg
Shell Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174158/bbm_pertamina-gPtd_large.jpg
5 Fakta SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina Gegara Kandungan Etanol 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174504/bbm_pertamina_pakai_etanol-ylg1_large.jpg
Negara yang Pakai BBM Campuran Etanol, Ini Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174465/kandungan_etanol_di_bbm-tShn_large.jpg
Kandungan Etanol di BBM Bisa Tingkatkan RON
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174214/bbm_pertamina-DeRw_large.jpg
Kandungan Etanol di BBM Pertamina, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174325/menkeu_purbaya-NrPL_large.jpg
Berapa Sebenarnya Harga Asli Gas LPG 3 KG, Pertalite, BBM dan Listrik Jika Tidak Disubsidi? Ini Jawaban Purbaya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement